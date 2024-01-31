Engelli tiyatrocular minikleri kahkahaya boğdu

BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde, engelli oyuncu Ercan Kubaş ve ailesinin sahneye koyduğu "Bücür Amca" isimli çocuk oyunu, minikleri kahkahaya boğdu.

400 ÇOCUK KEYİFLE İZLEDİ

AYVALIK Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi'nde minik seyircilere yönelik sergilenen oyunda, Tıp dilinde Akondroplazi olarak bilinen halk arasında ise "Cüce" olarak isimlendirilen engele sahip Ercan Kubaş ile eşi Aysun Kubaş'a, kızları Yağmur Kubaş da eşlik etti. Oyuncuların sahne performansı ise minik yürekleri fethetti. Ercan Kubaş'ın yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği, dekor ve kostümü ise Yağmur Kubaş'ın hazırladığı oyunda; sahnedeki oyuncular zaman zaman kendilerini izleyen minik seyircileriyle sohbet ederek teatral gösterimi tamamladı. Sömestr tatilindeki minikler için organize edilen tiyatro günleri programında 2 seans oynanılan ücretsiz oyunu toplam 400 çocuk izledi. Engelli oyuncular sahneden alkışlarla uğurlandı.