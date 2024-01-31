Mahsur kalan aileyi başkan kurtardı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Yenice ilçesi arasındaki yolda yoğun kar yağışı nedeniyle yoldan çıkarak mahsur kalan sürücüyü, AK Partili Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın kurtardı. Edinilen bilgiye göre, Edremit Kalkım yolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yoldan çıkan ve şarampole düşen otomobil kara battı. Karda mahsur kalan sürücü ve ailesine Yenice'nin Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın yetişti. Kendi özel donanımlı arazi aracı ile kara saplanan otomobili vinç ile çeken Taşkın aracı battığı yerden çıkardı.