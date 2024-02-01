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Haberler Balıkesir PKK/YPG’nin sözde istihbaratçıları yakalandı

PKK/YPG’nin sözde istihbaratçıları yakalandı

HABER MERKEZİ
PKK/YPG’nin sözde istihbaratçıları yakalandı

BALIKESİR Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/ KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütlerine sözde istihbarat sağlayan şahıslara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda, 6 şüpheliyi yakaladı.

KAÇAK GİRİŞ YAPILMIŞ

BALIKESİR İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Balıkesir'de, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği operasyonda; Balıkesir'de bulunan güvenlik güçlerine ait bölgelerin keşif, gözetleme koordinatlarını ve fotoğraflarını Suriye'de bulunan terör örgütünün sözde istihbarat biriminde görev yapan örgüt sorumlularına gönderdikleri yönünde haklarında bilgi bulunan Suriye uyruklu Nuri El A, Mecit El A, Hammadi El C, Yasir Halid E.A, İbrahim El C, Eyhem El A adlı 6 şahsı yakaladı. Ekipler, şüphelilerin bulundukları fabrikada ülkeye kaçak yollardan giriş yapan 9 Suriye uyruklu kişiyi il göç idaresine teslim etti.

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