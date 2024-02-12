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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Balıkesir'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü aydınlatma direğine çarparak devrildi. Kaza sonucu 1 kişi hayatını kaybederken 20 kişi de yaralandı.

AA
Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

Balıkesir'İn Edremit ilçesinde Antalya'dan Tekirdağ'a giden Ö.K. yönetimindeki yolcu otobüsü, Çanakkale-İzmir kara yolu Kızılay Sanayi Döner Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak devrildi.

Araca, arkasından gelen otomobilin de çarptığı kazada, otobüsteki bir yolcu hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 19'unun ayakta tedavi edildiği, otomobildeki kişilerin ise kazadan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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