Kavşağa hızlı giren otobüs devrildi: 1 ölü, 20 yaralı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde seyir halinde olan Ö.K. yönetimindeki otobüs, Zeytinli Sanayi Döner Kavşağı'na hızlı girdiği için virajı alamayarak orta adaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otobüse bir başka otomobil çarptı. Kazanın ihbar edilmesinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yapılan ilk müdahalelerde otobüs içinde bulunan yaralılar kurtarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Biri ağır 20 yaralı ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kazada F.D. isimli kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.