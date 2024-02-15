CHP’li başkandan ilginç hareket

ANADOLU ile Avrupa'nın kadın temalı tek tiyatro festivali olan Kadın Oyunları Festivali, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde partisince yeniden aday gösterilmeyen CHP'li Belediye Başkanı Tolga Tosun tarafından hiçbir gerekçe gösterilmeyerek iptal edildi. Festival komitesinden alınan bilgiye göre Belediye Başkanı Tosun, aday gösterilmediğini öğrendiği gecenin sabahında kültür müdürü aracılığı ile festival direktörünü aratarak festivale 15 gün kala hiçbir gerekçe gösterilmeden organizasyonun iptal edildiğinin kendilerine bildirilmesini istedi.

Festival yönetimi tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, kültür müdürünün iptal tebliğine cevaben sadece festivali iptal etmediklerini, bu kararla tiyatro kurumlarını, oyuncuları, teknik personelleri ve onların ulaşımlarını sağlayan şoförlere kadar büyük bir yapıyı mağdur edildiği vurgulandı. Festival yönetimi yaptığı açıklamada, "Bu davranışla anlıyoruz ki, sayın başkanın derdi bugüne kadar ne kültür, ne sanat, ne kadın mücadelesi, ne tiyatro veya başka bir şeymiş. Demek ki, Bandırma'da mevcut başkanın tek derdi kendi adaylığıymış" dedi.