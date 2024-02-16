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Haberler Balıkesir Posa yağlar doğal sabuna dönüşüyor

Posa yağlar doğal sabuna dönüşüyor

SUAT SALGIN
Posa yağlar doğal sabuna dönüşüyor
BALIKESİR'İN Ayvalık ilçesinde Ayvalık Belediyesi Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'nin Küçükköy'deki üretim mutfağında kurulan sabun atölyesi en doğal sabunları üretiyor. Kooperatif zeytinliklerinden elde edilen zeytinyağlarının depolama sonrası dibe çöken posa yağları ve dip zeytinyağlarından elde edilen 'Doğal Zeytinyağlı Sabunlar' tamamen organik ve katkı maddesiz. Üretim mutfağındaki kadınlar aile bütçelerine katkı sağlarken kooperatifin satış noktalarındaki ürünler, uygun fiyatları ve kaliteleriyle rağbet görüyor.
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