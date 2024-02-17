  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Bandırmalı kadınlardan toplu organ bağışı

Bandırmalı kadınlardan toplu organ bağışı

HABER MERKEZİ
Bandırmalı kadınlardan toplu organ bağışı
BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde Kadınlar Derneği öncülüğünde bir araya gelen 21 kadın, organ bağışı konusunda örnek olacak bir adım atarak, topluca bağışta bulundu. Dernek Başkanı Esen Ersoy, herkesi bağışta bulunmaya davet ederek, "Kadınlar Derneği olarak organ bağışı konusunda yeterli duyarlılığın sağlanması amacıyla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunmaktayız. Organ bağışında bulunduğunuzda belki bir annenin kalbi çocukları için tekrardan atacak, bir baba askerden dönen evladını görebilecek, acılar içerisinde kıvranan bir hasta hayata tekrardan tutunacak, sevdikleriyle bir ömür geçirecek. Biz de Kadınlar Derneği olarak 21 üyemizle birlikte hastanemize geldik ve organ bağışçısı gönüllüleri olarak kartlarımızı aldık" diye konuştu.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA