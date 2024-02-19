Tarihi eser kaçakçıları jandarmaya yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan çalışmada; Gömeç ilçesinde izinsiz kazı yapılacağına yönelik bilgi edilmesi üzerine araştırma ve teknik takip gerçekleştirildi. Bölgede yapılan araştırma ve teknik takip sonucu icra edilen operasyonel faaliyet sonucunda; 1 adet el dedektörü, 1 adet el dedektörüne bağlı kulaklık, 4 adet sikke (Osmanlı Dönemine ait olduğu değerlendirilen), 1 adet fişek (Kurtuluş Savaşında kullanıldığı değerlendirilen) ve 5 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ele geçirildi. Olaya karışan 2 şüpheli suçüstü yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.