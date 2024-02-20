Batan gemiden sevgiliye son mesaj

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat akşamı hareket ettikten sonra kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat saat 06.20'de Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında batan geminin mürettebatından 1 kişinin cansız bedenine ulaşan ekipler, diğer 5 kişiyi bulmak için yoğun çaba sarf ediyor.

1000 KİŞİLİK EKİP KURULDU

1000 kişilik personelin katıldığı arama faaliyetlerinde, mürettebattan gemi kaptanı Hasan Mehmet Uyanık (69), başmühendis-makinist Murat Çalışkan (33), usta gemici ve aynı zamanda geminin sahibi Murat Altıntaş (51) ile makine stajyeri Ahmet Atav için arama çalışmaları sürerken, Yeni Asır yürek burkan bir görüntüye ulaştı.

Makine stajyeri Ahmet Atav'ın (22) kız arkadaşına gönderdiği son videoda saçlarının ıslak olduğu, yüzünden damlayan sular olduğu dikkat çekti. Genç stajyerin videoda kız arkadaşına, "Geminin su alan yerlerini onardık. Şimdi uyuyoruz" dediği ortaya çıktı.

Korkunç olaydan kısa süre önce gemiden ayrılan Doğuşcan Yaylak (solda) Atav ile yakın arkadaştı.

GEMİDEKİ ARKADAŞI ANLATTI

Ahmet Atav'ın gemiden 2 gün önce ayrılan yağcı ve elektrikçi arkadaşı Doğuşcan Yaylak'a (33), "Bu sefere de beraber çıkalım. Sonra ayrılırsın. Benim borçlarım var. Onları kapatmam lazım. Çarkçıbaşı olunca seni yanıma alacağım" dediği öğrenildi. Baş mühendis-makinist Murat Çalışkan'ın ise nişanlı olduğu, bir ay sonra düğün yapacağı kaydedildi.

Nişanlı olan Murat Çalışkan 1 ay sonra evlenecekti.

Ahmet Atav ile iyi bir arkadaşlıkları olduğunu anlatan Doğuşcan Yaylak, "Ahmet gemide kalmamı istedi. Ancak ben geminin durumunu bildiğim için ayrıldım. Ahmet borçları olduğunu ve onları kapatmak istediğini, bu nedenle çalışmaya devam edeceğini söylemişti. Kız arkadaşına bu videoyu göndermiş. Geminin su alan yerlerini onardıklarını ve uyuyacaklarını söylemiş. İleride çarkçıbaşı olacağını ve beni yanına aldıracağını söylemişti. Kısmet olmadı. Murat Çalışkan da nişanlıydı, 1 ay sonra düğünü vardı" diye konuştu.

CÜNEYT TORLAK