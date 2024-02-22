Öldü, dirildi, öldü!

GÖMÜLDÜ AMA GERİ DÖNDÜ

BALIKESİR'İN Bigadiç ilçesine bağlı Adalı Köyü'nde 71 yaşında ölen Mustafa Yılmaz'ın hikayesi, duyanları hayrete düşürüyor. 1979 yılında cenazesi bölgede çalışan ormancılar tarafından bulunarak teşhis edilen Yılmaz, kayıtlara 'ölü' olarak geçti.

İlk ölüm tarihi resmi kayıtlara 20 Şubat 1979 olarak geçen Yılmaz, aradan geçen 44 yıl boyunca sağlık hizmetleri ve resmi tüm işlerinde hep bu kayıt nedeniyle sorun yaşadı.

Ancak Bigadiç'e defnedilen Yılmaz, iddiaya göre 3-4 yıl sonra yaşadığı köye tekrar döndü.

O tarihten sonra kimine göre 'meczup', kimine göre 'hasta' veya 'ermiş' olarak nitelendirilmeye başlayan Yılmaz'ın adı dilden dile öyle yayıldı ki ününü şehirde duymayan kalmadı.

Bu fotoğraf, Mustafa Yılmaz'ın önceki gün gerçekleşen ve ikinci olduğu iddia edilen cenaze törenine ait. Köylüleri, Mustafa dedelerini son yolculuğuna dualarla uğurladı.

PROGRAMLARA KONU OLDU

UZUNCA bir süre televizyon programlarının bile gündemi, yaşayan ölü Mustafa Amca oldu. Bölgede yaşayanlar, kayıtlara geçen ilk ölüm tarihinden sonra genellikle oruç tuttuğunu aktardıkları Yılmaz'ın, gece 1 bardak su içtiğini, iftar vaktinde ise bulduğu yiyecekler ya da çevredekilerin verdiği yemeklerle orucunu açtığını anlatıyor.

İlk ölüm tarihi 20 Şubat 1979 olan, 44 yıl sonra da yine 20 Şubat'ta geçirdiği kalp krizi sonucu vefat edip toprağa verilen Yılmaz'dan geriye şehir efsanesini andıran hikayesi kaldı.