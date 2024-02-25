  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir İzmir´den Balıkesir'e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İzmir´den Balıkesir'e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

İzmir’den Balıkesir’e uyuşturucu getiren şahsın evine ve iş yerine yapılan operasyonda 2’si kadın 5 kişi daha gözaltına alındı. Öte yandan baskın yapılan adreslerde çok sayısa uyuşturucu ele geçirildi.

İHA
İzmir´den Balıkesir’e uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, gerçekleştirdikleri istihbari çalışmalar neticesinde U.Y. (26) isimli erkek şahsın İzmir'den aldığı uyuşturucu maddeleri Balıkesir'in Sındırgı ilçesine getirerek satış yaptığını tespit etti. Ekipler şüphelinin Sındırgı ilçesi Cami Cedid mahallesindeki ev ve iş yerine arama kararı ile gerçekleştirdikleri operasyondan; 50 gram toz esrar, 4 adet symra sentetik hap, bir hassas terazi, 4 cep telefonu bir paket esrar sarma kağıdı ele geçirdi.

Ekipler olayla ilgili olarak arama esnasında ev içerisinde bulunan, U.Y.(26/Erkek) gözaltına alırken, T.Ç. (23), M.A.(23), B.K. (23), kadın İ.İ.(22)) ve kadın A.S.(28) isimli 5 şüpheli hakkında uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan adli işlem başlattı.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA