  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Şarjda bırakılan cep telefonu yangına sebep oldu

Şarjda bırakılan cep telefonu yangına sebep oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde bir apartmanın en üst katındaki dairede şarjda bırakılan cep telefonu yangına neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken ev küle döndü.

İHA
Şarjda bırakılan cep telefonu yangına sebep oldu

Balıkesir'in Gönen ilçesi, Malkoç Mahallesi, Mobilyacılar Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın en üst katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de vatandaşların yardımı ile dışarı çıkartıldı.

Çok geçmeden itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri olay yerine intikal etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çıkan yangın kontrol altına alındı ve yangın esnasında içeride bulunan 2 kişi de kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. Yapılan inceleme sonucunda, yangının şarjda bırakılan cep telefonu nedeniyle çıktığı bildirildi.

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA