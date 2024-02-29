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Haberler Balıkesir Balıkesir'de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Balıkesir'de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda freni boşalan mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak, inşaat halindeki eve çarptı. Kaza sonucu Halis Alkan (61) ve yolcu Murat Ç. (21) yaşamını yitirdi.

DHA
Balıkesir’de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Balıkesir'de dün saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı. Hızlanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı.

Balıkesir’de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Devrilen kamyon, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu. Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Balıkesir’de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Balıkesir’de freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı. Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı

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