Küçük Ulaş’ın acı sonu

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde yaşayan 5 yaşındaki Ulaş Topçu, kusmuğunun nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. Ulaş'tan geriye, tek yumurta ikizi Altay ile çekilen fotoğrafları kaldı. Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde yaşayan Nilay Topçu ile İstanbul'da özel bir firmada çalışan eşi İsmail Topçu, çocukları olmayınca tedavi görmeye başladı.

Çiftin, uzun süren tedavinin ardından 5 yıl önce, tek yumurta ikizi olan Ulaş ve Altay adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. İkiz kardeşlerden Ulaş Topçu, önceki gün evde rahatsızlanarak kustu. İddiaya göre kusmuğu nefes borusuna kaçan Ulaş, annesi tarafından sağlık ocağına götürüldü. Ardından hastaneye kaldırılan küçük Ulaş kurtarılamadı. İstanbul Sarıyer'de toprağa verileceği öğrenilen Ulaş Topçu'dan geriye, Altay ile birlikte çekilen fotoğrafları kaldı.