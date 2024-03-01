Freni boşalan kamyon eve girdi: 2 ölü

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak, inşaat halindeki eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Halis Alkan (61) ve yolcu Murat Ç. (21) hayatını kaybetti. Kaza, önceki gün saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı. Hızlanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu. Olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.