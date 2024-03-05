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Balıkesir'de ekipler denetim gerçekleştirdi

Balıkesir'de polis ekipleri şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, aranan 8 şahıs ise yakalandı.

İHA
Balıkesir’de ekipler denetim gerçekleştirdi

Balıkesir polisi şüpheli şahıslara ve araçlara yönelik gerçekleştirdiği denetimde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirirken, aranan 8 şahsı ise yakaladı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri Balıkesir'in merkez ilçeleri olan Altıeylül ve Karesi ilçelerinde geçtiğimiz gün şüpheli şahıslar ve araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Yapılan denetimde; bir şahıstan bir ruhsatsız tabanca ve 58 adet fişek, bir şahıstan bir kurusıkı tabanca, 2 şahıstan 2 pompalı tüfek ve 13 adet kartuş, bir şahıstan 12 Sentetik ecza malzemesi, bir şahıstan 2,70 gram metamfetamin maddesi, bir şahıstan 1,15 gram esrar maddesi ele geçirildi. Bin 822 şahıs sorgusunda ise 8 aranan şahıs yakalandı.

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