Doktor ve sekreterlerine uyuşsturucu operasyonu

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde faaliyet gösteren bir psikiyatri kliniğinde Psikiyatri Uzmanı Doktor T.G. ve sekreterleri B.G., H.B.Ö ve R.A.'nın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan aramalarda, 1549 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu kapsamında yapılan takip süresince bin 313 adet sentetik ecza hap ele geçirilirken 167 adet usulsüz reçete yazıldığı ve kamunun yaklaşık 2 milyon lira zarara uğratıldığı tespit edildi.Yakalanan R.A., T.G., B.G ve H.B.Ö isimli şüphelilerin hakkında adli işlemlere başlanıldığı bildirildi.