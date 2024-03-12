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Haberler Balıkesir Birkaç adımla şehir değişiyor! Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor

Birkaç adımla şehir değişiyor! Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor

Balıkesir'i Çanakkale'ye bağlayan Mıhlı Çayı'nın iki yakasında bulunanlar 3 dakika arayla iftarlarını yapıyor. Edremit ilçesindeki vatandaşlar iftarlarını 19.21'de yaparken sadece 10 metre ilerideki Çanakkale yakasında oturanlar ise 19.24'te oruçlarını açıyor.

İHA
Birkaç adımla şehir değişiyor! Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi sınırında bulunan Mıhlı Çayı'nın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor.

Birkaç adımla şehir değişiyor! Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor

Balıkesir'in Edremit ilçesi kırsal Narlı Mahallesi ile Çanakkale'nin Ayvacık İlçesi Küçükkuyu Beldesi Mıhlı Mahallesinde çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla oruçlarını açıyor. Çayın Balıkesir'in Edremit ilçesi tarafında yer alan vatandaşlar 19.21'de iftar vaktinde oruçlarını açarken yaklaşık 10 metre ilerideki Çanakkale yakasındaki komşuları ise 19.24'te oruçlarını açıyor.

Birkaç adımla şehir değişiyor! Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor

Mıhlı Çayı'nın Edremit yakasında yaşayan vatandaşlar "Biz Edremit'te oturuyoruz. Komşumuz olan Küçükkuyu'nun Mıhlı Mahallesi tarafındaki komşularımız bizden 3 dakika sonra iftarlarını açıyorlar." Derken Çanakkale tarafından oturan vatandaşlar ise "Ezanımız Balıkesir tarafında okunduktan sonra bizim burada 3 dakika sonra okunuyor. Onlar oruç açarken biz bekliyoruz" dediler.

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