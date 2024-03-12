Birkaç adımla şehir değişiyor! Bu çayın iki yakasındaki komşular 3 dakika arayla iftar yapıyor

Mıhlı Çayı'nın Edremit yakasında yaşayan vatandaşlar "Biz Edremit'te oturuyoruz. Komşumuz olan Küçükkuyu'nun Mıhlı Mahallesi tarafındaki komşularımız bizden 3 dakika sonra iftarlarını açıyorlar." Derken Çanakkale tarafından oturan vatandaşlar ise "Ezanımız Balıkesir tarafında okunduktan sonra bizim burada 3 dakika sonra okunuyor. Onlar oruç açarken biz bekliyoruz" dediler.