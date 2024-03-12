Zehir tacirlerine baskın: 2 şahıs gözaltında

BALIKESİR'İN merkez Altıeylül ilçesinde, bavul içine gizlenmiş 2 kilo 510 gram esrar ele geçirildi, operasyonda 2 zanlı gözaltına alındı. Ekipelr, merkez Altıeylül ilçesinde yaşayan 2 şüphelinin uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaştı. Uyuşturucu köpeği Sarı kız'ın da katılımıyla zanlıların adresine operasyon gerçekleştiren ekiple evde arama yaptı. Koltuk ile duvar arasına gizlenmiş bavula tepki veren Sarı Kız'ın bulduğu bavulu açan ekipler, 2 kilo 510 gram esrar ele geçirdi. Operasyonda ayrıca 1 hassas terazi, 1 esrar öğütme aparatı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 10 bin 20 lira ele geçirildi.