Balıkesir’in yeni çevre yolu hizmete sunuldu

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, Balıkesir Kuzeybatı Çevre Yolu'nun açılış törenine katıldı. Boyraz burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Yol medeniyettir, yol gelişmedir, yol büyümedir" sözünden hareketle, ülkenin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlara daha konforlu bir yaşam sunmak ümidiyle önemli adımlar attıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 2002 yılından bu yana Balıkesir'in ulaşım ve iletişim altyapısına 113 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini ifade eden Boyraz, "Yolun tamamının hizmete sunulmasıyla 13 kilometre katederek geçtiğimiz güzergahı 3 kilometre kısaltacağız, seyahat süresini ise 18 dakikadan 7 dakikaya düşüreceğiz. Böylece çevre yolumuzla zamandan 453 milyon lira, akaryakıttan 67 milyon lira olmak üzere yıllık 520 milyon lira tasarruf edeceğiz. Çevreye zarar veren araçların karbon emisyonunu da 5 bin ton azaltarak doğanın korunmasına katkı sunacağız" ifadelerini kullandı.