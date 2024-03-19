Yamaç parasütü sevdası sonu oldu

BALIKESİR'İN Edremit ilçesi Kazdağları'nda yamaç paraşütü yapan Balıkesir Üniversitesi'nde öğretim görevlisi Mehmet Faik Şenergin, ters rüzgarın etkisi ile düştü. Yamaç paraşütünde ağır yaralanan Şenergin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öğretim görevlisinin vefatı üniversite camiasını yasa boğdu. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir tepeden yamaç paraşütü yapmak isterken kontrolünü kaybeden Öğretim Görevlisi Mehmet Faik Şenergin,(57) cam seyir teras yolu üzerinde bulunan kayalıklı araziye düşerek ağır yaralandı. Şenergin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 1 çocuk babası Şenergin'in 10 yıldır yamaç paraşütü yaptığı öğrenildi