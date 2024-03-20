90 yaşındaki emekli cerrah hayatını kaybetti

BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, kuruttuğu yaprakları sanata dönüştüren 90 yaşındaki emekli cerrah Erdoğan Sönmez, hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi Kocacamide kılınan namazın ardından Börülceköy mezarlığında toprağa verildi. Edremit İlçesinde Sigorta Hastanesi Baştabipliği görevinde de bulunan Erdoğan Sönmez, emeklilikten sonra yerleştiği Burhaniye de kendini sanata verdi. Sönmez'in kuruttuğu yapraklar üzerine altın varak ile yaptığı resimler yoğun ilgi gördü. Öğretmenler Mahallesinde yaşayan Sönmez, tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Sönmez'in cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.