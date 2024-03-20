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Haberler Balıkesir 90 yaşındaki emekli cerrah hayatını kaybetti

90 yaşındaki emekli cerrah hayatını kaybetti

HABER MERKEZİ
90 yaşındaki emekli cerrah hayatını kaybetti
BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde, kuruttuğu yaprakları sanata dönüştüren 90 yaşındaki emekli cerrah Erdoğan Sönmez, hayatını kaybetti. Sönmez'in cenazesi Kocacamide kılınan namazın ardından Börülceköy mezarlığında toprağa verildi. Edremit İlçesinde Sigorta Hastanesi Baştabipliği görevinde de bulunan Erdoğan Sönmez, emeklilikten sonra yerleştiği Burhaniye de kendini sanata verdi. Sönmez'in kuruttuğu yapraklar üzerine altın varak ile yaptığı resimler yoğun ilgi gördü. Öğretmenler Mahallesinde yaşayan Sönmez, tedavi gördüğü Burhaniye Devlet Hastanesinde hayatını kaybeden Sönmez'in cenaze törenine çok sayıda seveni katıldı.
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