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Haberler Balıkesir Metruk bina otomobilin üzerine bir anda çöktü

Metruk bina otomobilin üzerine bir anda çöktü

HABER MERKEZİ
Metruk bina otomobilin üzerine bir anda çöktü
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde metruk bir bina park halindeki otomobilin üzerine çöktü. Edremit'in Tuzcumurat Mahallesi Çayiçi Caddesi'nde bulunan metruk bina, sabahın erken saatlerinde 35 ATD 378 plakalı otomobilin üzerine çöktü. Çökme nedeniyle araçta maddi hasar oluştu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ve asayiş ekipleri sevk edildi. Aracını çöken binanın yakınına park eden Mehmet Göroğuz, "Arabamı tam buraya park edecektim. Sonra HGS yüklemeye gidecektim. Burası daha müsait diye buraya park ettim. İşimi bitirip geldim. Baktım ki bina çökmüş" dedi. Bölge güvenlik altına alındı.
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