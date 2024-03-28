10 numaralı şehre 100 proje

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 2024-2029 Şehir Yönetim Manifestosunu açıkladı. İlmek ilmek işlenen, emek harcanan, akıl teri dökülen ve Balıkesir'i artık tam anlamıyla dirençli ve güçlü bir şehir haline getirecek projeleri 7 başlık altında toplayarak Balıkesirlilere anlatan Başkan Yılmaz, coşkulu kalabalık tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 yeni projeyi açıklayan Başkan Yılmaz, sadece belediye yatırımlarıyla 10 bin kişilik istihdam oluşturacaklarını, kentsel dönüşümde her yıl ortalama 10 bin konut üreteceklerini açıkladı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Yücel Yılmaz

"BİRLİKTE BAŞARDIK"

Balıkesir'i, Balıkesirlilerle yönetmeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "2014'te bir hikaye başladı.

Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere teşkilatlarımıza ve bizi destekleyenlere teşekkür ediyorum. Bir taşla duvar olmaz. Hangi makamda olursanız olun ben lafıyla bir şey yapamazsınız.

Biz birlikte başardık sözünün altında 7 bin 690 personel var. Hepsini alkışlıyorum. Bu personelin hepsi Balıkesir'in çocuğu. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Herkesi dinleyen yapılar kurduk. Kent Konseyi ve Stratejik Plan Ofisleri kurduk.

Aldığımız enerjiyi akıl teriyle yoğuruyoruz ve projeler oluşuyor. Ayrım yapmadan 20 ilçemizle çalışıyoruz. Bu işler tesadüfen olmaz" dedi.

20'DE 20 BALIKESİR

Konuşmasının ardından projelerini sıralayan Başkan Yücel Yılmaz, ilk olarak Varan 1 başlığı altında "20'de 20 Balıkesir Hamlesi"ni anlattı. 20 ilçenin tamamına; BALBUCKS, Dijital Gençlik Merkezi, gençlik merkezi, NE10, spor kompleksi, Uydu Kuluçka Merkezi ve Sokak Hayvanları Tedavi Merkezi kuracaklarını ifade eden Başkan Yılmaz, ayrıca hobilerin ticarete dönüşmesine olanak sağlayacak 100 yeni BALMEK açacaklarını söyledi.

Körfez ve Güney Marmara bölgelerinde de birer Çocuk Köyü oluşturacaklarını belirten Başkan Yılmaz; Ayşebacı Mahallesi yakınında bir Fuar ve Kongre Merkezi ve şehrin farklı bir noktasında da Kültür ve Sanat Merkezleri oluşturacaklarını ifade etti.

EKONOMİ VE İSTİHDAM

"Şehir Ekonomisi ve İstihdam" projelerini sıraladığı Varan 2 başlığında Balıkesir'in çocuklarının, Balıkesir'de doyacakları birçok Organize Sanayi Bölgesi ve sanayi siteleri kurulacağını müjdeledi. Bigadiç ve Edremit'te Tarıma Dayalı İhtisas OSB, Gönen Sera İhtisas OSB, Balıkesir OSB Genişleme Etabı, Marmara OSB Genişleme Etabı, Dursunbey OSB, Susurluk Besi İhtisas OSB'leri, Bakanlıkla beraber yapacaklarını söyleyen Yılmaz, arsa tahsis sözleşmelerini teslim edeceklerini belirtti. Galericiler Sitesi, Gökköy Sanayi Sitesi ve Marmara Sanayi Sitesi ile birlikte 25 bin kişiye istihdam sağlanacak.

BÜYÜK HİZMET HAMLESİ

Bugüne kadar Bandırma, Havran ve merkeze asfalt plent tesisi açtıklarını dile getiren Başkan Yılmaz, BALTOK Parke Taşı Üretim Tesisi açacaklarını belirterek, "Kırsalda asfaltsız ve parke taşsız yol kalmayacak" dedi.

Balıkesir'in 50 yılık beklentisi olan Cumhuriyet Meydanı'na kavuşturacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz "Bu inanılmaz bir proje. Karesi-Altıeylül belediyelerinin binasının yıkımına başlandı. Altını otopark yapıp üstüne 'Sofra Balıkesir' yapıyoruz. Askeriyenin tescilsiz olan Gazinosu yıkıyoruz.

Astsubay Orduevi Balıkesir Sanat Merkezi, Subay Orduevi Atatürk ve Milli Mücadele Müzesi oluyor. Tren Yolu'nu yer altına alıyoruz. Ayrıca yeni otoparklar yapacağız. Projeleri hazır, bütçeleri hazır" dedi.

SOSYAL BELEDİYECİLİK

1,5 yıl önce hayata geçirdikleri "Vefa Kart" uygulamasıyla sosyal destek ağını yaygınlaştırıp, güçlendireceklerini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz şöyle konuştu: "65 yaş üstü büyüklerimize aylık 2 bin TL destek veriyoruz.

Çalışan annelerimize müjde.

Büyükşehir olarak kreş desteği veriyoruz.

2028'de Türkiye'de en yaşanılır ve özenilen şehir Balıkesir olacak, söz veriyorum. 20 ilçede sosyal hayatı dengeleyeceğiz. Devlet Tiyatrosu Balıkesir'e gelecek. İlçelere sahne kuruyoruz.

Her kesimle istişareli çalışıyoruz.

Biz, Balıkesir'i her yönüyle güçlendirmeye çalışıyoruz. Tarihi binalarımızı gün yüzüne çıkarıyoruz. Spor kulüplerimizin tamamına destek oluyoruz.

Atatürk'ün de dediği gibi 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır."

SU, ARITMA, ALTYAPI

Zeytinli, Merkez, Güre, Ayvalık ve Avşa'ya İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yapacaklarını müjdeleyen Başkan Yılmaz, "Zeytinli Arıtması ile Edremit'i Edremitli siyasilere rağmen koruyup, denizimizi temiz tutacağız. İleri biyolojik arıtma yapıyoruz. Çıkan suyu tarımsal sulama standartlarında arıtarak Halaca ve Ovaköy Ovalarını sulayacağız. Simav Çayı için seferberlik başlatıyoruz" diye konuştu.

AFETLERE DİRENÇLİ ŞEHİR

Kentsel yenilenmeyi başlatacaklarını söyleyen Başkan Yılmaz, "Vatandaşlarımıza dayanıklı ve ucuz konutlar sunacağız.

Her yıl 10 bin konutu şehrimize kazandırıyoruz. 1 milyon metrekare yer verdi Bakanlık bize. 1 Nisan'da başlıyoruz.

Binaları çelikten yapacak ve kısa sürede tamamlayacağız. Güney Marmara ve Körfez Bölgesi'ne Afet Koordinasyon ve Lojistik Destek Merkezleri kuracağız. Merkezdeki Afet Koordinasyon Merkezini geliştiriyoruz" dedi.

KIRSAL KALKINMA

Kırsal kalkınma ve sürdürülebilirliğin en çok önemsediği konulardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Yılmaz ,"Çiftçinin yüzü gülmesi, şehrin yüzünün gülmesi demek. Tarımla gelişmek istiyoruz. 2024 yılında tarımsal sulama ücretsiz. Allah bereket versin. Kadın ve girişimcilerimize, yeni iş kuracaklara ve kooperatiflere 100 bin TL teşvik desteği vereceğiz.

1000 yetiştiricimize 11 bin damızlık kuzu Büyükşehir olarak biz veriyoruz. Damızlık Merkezlerimiz var, dağıtıyoruz. Yapageldiğimiz işi yapmaya devam edeceğiz. Desteklerimiz sürecek" dedi.