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Haberler Balıkesir Engelli ve yaşlı Ayşe teyze gençlerin çabasıyla oy attı

Engelli ve yaşlı Ayşe teyze gençlerin çabasıyla oy attı

SUAT SALGIN
Engelli ve yaşlı Ayşe teyze gençlerin çabasıyla oy attı
BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde seçimler için oy kullanma devam ederken gençler yaşlı ve engellilerin oylarını kullanmaları için yoğun bir mesai harcadı. AK Parti Gençlik Kolları seçim süreci öncesinde oluşturdukları telefon hatları ile ulaştıkları yaşlı ve engellileri özel araçları ile evlerinden alarak sandık başına taşıdı. Gençlerin kendisine yardımcı olduğunu söyleyen 84 yaşındaki yürüme engelli Ayşe Karataş, "Allah bin kere razı olsun. Gençler alıp getirdiler. Oyumu kullanmama yardım ettiler" dedi
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