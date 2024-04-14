Kamyonetli yolculuk İzmir’de son buldu

BALIKESİR'İN Sındırgı ilçesi belediyesine ait olduğu belirtilen resmi plakalı kamyoneti çaldığı öne sürülen Ö.S.D. ve H.C.S., yaklaşık 180 kilometre yol yaptıktan sonra 10 Nisan'da İzmir'e geldi. Çalıntı kamyonetin İzmir'de olduğu bilgisini alan polis, takip çalışması başlattı. Kameralara incelemesinde, 2 çalıntı kamyonet, polis ekipleri tarafından durduruldu. Polisteki işlemlerinin ardından H.C.S., ailesine teslim edildi. Aracı kullandığı öğrenilen Ö.S.D. ise Çocuk Esirgeme Kurumuna teslim edildi.