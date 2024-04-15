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Haberler Balıkesir Traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

Traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü

SUAT SALGIN
Traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü öldü
Balıkesir'in Kepsut ilçesinde traktörle çarpışan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti. Halil Çakmak yönetimindeki 10 VU 121 plakalı kamyonet, Camii Atik Mahallesi'ndeki Kille Köprüsü üzerinde, Furkan Koç idaresindeki 10 R 7906 plakalı traktörle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kamyonet sürücüsü Çakmak, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kepsut Devlet Hastanesine kaldırıldı. Çakmak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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