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Haberler Balıkesir Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir’de jandarma ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik operasyonlar düzenlendi. Olaya karışan 8 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

İHA
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonları: 8 gözaltı

Balıkesir'in körfez ilçelerinde jandarma tarafından yapılan operasyonlarda 15 gram kokain ele geçirildi, 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ilçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti suçu işlediği tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, 15 gram kokain, 5 gram kubar esrar, 1 adet sentetik uyuşturucu hap ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Olaya karışan 8 şüpheli yakalanarak haklarında adli işlem başlatıldı.

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