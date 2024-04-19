Ağabeyi ile aynı kaderi paylaştı

BALIKESİR'DEN bayram tatili için gittiği Muğla'nın Menteşe ilçesindeki babasına ait evde, kendisi gibi milli dalgıç olan kızı Toprak Toprak ile 9 Nisan'da nefes egzersizi yapan Serbest Dalış Milli Takım sporcusu Serkan Toprak, aniden rahatsızlandı.

Serkan Toprak

KALP KRİZİ GEÇİRDİ

YAKINLARININ 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılarak Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan, tetkiklerde kalp krizi geçirdiği anlaşılan Serkan Toprak yaşamını yitirdi. Toprak'ın cenazesi Muğla'nın Menteşe ilçesinde toprağa verildi. Toprak'ın kardeşi Burak Toprak da aynı kaderi paylaştı. Dün, Ankara'dan memleketi Muğla'ya gelmek üzere eşi Yasemin Toprak ve oğlu Mert Toprak ile yola çıkan Burak Toprak, Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde nefes darlığı yaşadı. Eşi Yasemin Toprak, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri tarafından otomobilinde ilk müdahalesi yapılan Burak Toprak'ın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Duran kalbi çalıştırılan Toprak, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.