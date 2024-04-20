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Haberler Balıkesir 309 gündür gizemi çözülemedi! Korhan Berzeg'in mahallesi hayalet şehre döndü

309 gündür gizemi çözülemedi! Korhan Berzeg'in mahallesi hayalet şehre döndü

2023 yılının Haziran ayında köpeği Tina ile birlikte Balıkesir'deki yazlıklarından yürüyüşe çıkan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'e dair aradan geçen 309 güne rağmen herhangi bir ize rastlanılmadı. Olay gizemini korumaya devam ederken Berzeg'in yaşadığı Gönen'in Armutlu kırsal mahallesi adeta hayalet şehre dönüştü.

İHA
309 gündür gizemi çözülemedi! Korhan Berzeg’in mahallesi hayalet şehre döndü

Balıkesir'de 309 gün önce evinden ayrılarak ormana yürüyüşe giden ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ekonomist Korhan Bergez olayı tedirginliğe yol açtı. Hayatından endişe edilen Berzeg'in başına ne geldiği muammasını korurken, olayın meydana geldiği Gönen'in Armutlu kırsal mahallesi adeta hayalet şehre döndü.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden tam 309 geçti ancak hala hiçbir haber yok. Onlarca kuyu tarandı, Gönen Çayı'nda aramalar yapıldı, 250 kilometrelik çevrede sayısız kez aramalar gerçekleştirildi ancak bir sonuç alınamadı.

309 gündür gizemi çözülemedi! Korhan Berzeg’in mahallesi hayalet şehre döndü

Korhan Berzeg, 17 Haziran 2023'te Gönen ilçesinin Armutlu Mahallesi'ndeki yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılmıştı. Korhan Berzeg ve köpeği Tina çıktıkları yürüyüşten geri dönmeyince, eşi Angela Berzeg kayıp ihbarında bulunmuş ve Bölgede, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ile gönüllü arama ve kurtarma ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı. Korhan Berzeg, Dron ve İHA'larla 250 kilometrekarelik alanda, 5 kez havadan ve karadan aranmış ancak bulunamadı.

309 gündür gizemi çözülemedi! Korhan Berzeg’in mahallesi hayalet şehre döndü

Korhan Berzeg'in bulmak için başlatılan arama çalışmaları 179 gün önce sonlandırılmıştı. Korhan Berzeg'in kaybolmasının üzerinden ise tam 309 gün geçmesine rağmen kaybolma gizemi hala çözülebilmiş değil. Armutlu Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar da bu durum nedeniyle tedirgin. Güvenlik endişesi yaşayan bazı mahalle sakinleri evlerinden çıkmaya dahi çekinirken deyim yerindeyse mahalle terkedilmiş gibi görünüyor. Bu belirsizlik ve endişe atmosferi, insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilemiş durumda. Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, "Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Köylerde nüfus kalmadı, köyler boşaldı" dedi.

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