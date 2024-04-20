Balıkesir’deki sağanak yağış dereyi taşırdı, yollar göle döndü

Balıkesir'de Kapıdağ Yarımadası'nda öğleden sonra etkisini artıran sağanak nedeniyle ilçeye bağlı kırsal Doğanlar Mahallesi'nden geçen Doğanlar Deresi'nin debisi yükseldi. Mahallenin içindeki bazı yollar su altında kaldı, çok sayıda evde bu baskını yaşandı. Ayrıca, kırsal Ormanlı Mahallesi'nde de bazı tarım arazilerini su bastı.

Büyükşehir Belediyesine bağlı Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, "Erdek ilçesine bağlı Narlı, İlhan, Doğan, Ormanlı Mahalleleri ve sahil bölgesinde aşırı yağış sebebiyle meydana gelen su baskınlarına ekiplerimizce müdahale çalışmalarımız devam etmektedir." bilgisi paylaşıldı.

Bölgede deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan duyuruda ise Narlı-Marmara feribot hattında Narlı Mahallesi'nden saat 16.15'te, Marmara Adası'ndan 17.30'da gerçekleştirilecek seferlerin iptal edildiği bildirildi.