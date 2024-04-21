Armutlu Mahallesi’nde ‘Berzeg korkusu’

Balıkesir'de evinden ayrılarak ormana yürüyüşe giden ve 309 gündür kendisinden haber alınamayan Ekonomist Korhan Berzeg olayı tedirginliğe yol açtı. Berzeg'in başına ne geldiği muammasını korurken, olayın meydana geldiği Gönen'in Armutlu kırsal mahallesi adeta hayalet şehre döndü.

ÇALIŞMALAR 5 AY SÜRDÜ

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu kırsal mahallesinde yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den bir daha haber alınamadı. Onlarca kuyu tarandı, Gönen Çayı'nda aramalar yapıldı, 250 kilometrelik çevrede sayısız kez aramalar gerçekleştirildi ancak bir sonuç alınamadı.

"KÖYLERDE NÜFUS KALMADI"

Bölgede, AFAD, JAK, JÖAK gibi ekiplerinin yanı sıra iz takip ve kadavra köpekleriyle arama çalışmalarına başlanmıştı. Beş ay süren çalışmalardan hiç bir netice alınamamış ve sonlandırılmıştı. Korhan Berzeg'in kaybolma gizemi hala çözülebilmiş değil. Armutlu Kırsal Mahallesi'nde yaşayanlar da bu durum nedeniyle tedirgin.

Güvenlik endişesi yaşayan bazı mahalle sakinleri evlerinden çıkmaya dahi çekinirken deyim yerindeyse mahalle terkedilmiş gibi görünüyor. Bu belirsizlik ve endişe insanların günlük hayatını önemli ölçüde etkilemiş durumda. Mahalle Muhtarı Hamit Erman konu ile ilgili, "Aramalar bitti, gelen giden yok. Biz de öyle bekliyoruz. Bu olayın ardından köylerde nüfus kalmadı, mahalleler boşaldı" dedi.