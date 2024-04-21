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Haberler Balıkesir Balıkesir'de hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Balıkesir'de hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 52 yaşındaki bedensel engelli T.Ö.'nün gizli kamera düzeneğiyle hastanenin kadınlar tuvaletinde yıllarca görüntü kaydettiği ortaya çıktı. Bu durumun bir rahatsızlık olduğunu dile getiren T.Ö. tutuklandı.

İHA
Balıkesir’de hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, bedensel engelli olan bir şahsın, çanta içine yerleştirdiği gizli kamera düzeneğiyle, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletinde yıllarca görüntü kaydettiği ortaya çıktı.

Balıkesir’de hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde skandal bir olay yaşandı. Bir hemşirenin hastanenin tuvaletine bırakılmış olan çantayı fark edip durumu polise ihbar etmesi sonucu, bir gizli kamera düzeneği ortaya çıktı. Polis ekipleri, içinde gizli kamera düzeneği bulunan çantayı tuvalete bırakan kişinin kimlik tespitini yaptı.

Balıkesir’de hastane tuvaletinde gizli kamera skandalı! Yıllar sonra ortaya çıktı

Nöbetçi savcıdan alınan talimat doğrultusunda, şüpheli T.Ö. (52) gözaltına alındı. T.Ö. sorgusunda, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye sıkça gittiğini, telefon kamerasını kullanmak suretiyle oluşturulan düzeneği kendisinin hazırladığını ve yaklaşık 3-4 yıldır zaman zaman bu tarz görüntüler aldığını itiraf etti. Sorgusunda bu durumun kendisinde bir tür rahatsızlık hali olduğunu beyan eden T.Ö., kayda aldığı görüntüleri daha sonra imha ettiği yönünde savunma yaptı.

T.Ö., sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

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