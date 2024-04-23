Kayıp Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! İskelet parçaları bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve muhtelif kemik parçalarının, kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında, köylü vatandaşlar tarafından bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, malzeme ve kemik parçalarının bulunduğu bölgenin cumhuriyet savcısı nezaretinde, olay yeri inceleme timleri ve jandarma ekipleri tarafından inceleme altına alındığı ve araştırma faaliyetlerine devam edildiği kaydedildi.

OLAY

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği Tina ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg için İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg'i ve köpeğini arayan ekipler herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın dikkati sayesinde bulunan köpeğin Tina olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan Tina'nın araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.