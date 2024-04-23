  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Manyas Barajı'nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

Manyas Barajı'nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde bulunan barajda ilkbahar ile birlikte su seviyesi yükselmeye başladı. Baraj havzasında kalan tepelik alan üzerindeki çiftlik, seviyenin yükselmesi ile birlikte adaya dönüşüyor. Mahalle sakinleri su seviyesi düşünceye kadar alanı kullanamazken ortaya çıkan görüntü ise görenleri mest ediyor.

AA
Manyas Barajı’nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ilçe merkezine 26 kilometre uzaklıktaki alanda 1993 yılında yapımına başlanan ve 2009'da sulama amaçlı hizmete alınan Manyas Barajı'na kıyısı bulunan orman içindeki mahallede 63 hane bulunuyor.

Manyas Barajı’nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

Halkının çoğunlukla geçimini hayvancılıkla sağladığı Ören Mahallesi'nde baraj havzasında, üzerinde çiftliğin de bulunduğu tepelik alan, ilkbaharda yağışlar ve kar erimelerinden dolayı adaya dönüşüyor. Adada kalan yapıya yem depolayan mahalle sakinleri, su seviyesi düşünceye kadar alanı kullanamıyor. Yaz aylarında sulama ve buharlaşmanın etkisiyle su miktarı azalınca alanın karayla bağlantısı yeniden ortaya çıkıyor.

Manyas Barajı’nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

Yeşilin hakim olduğu doğada ve baraj manzarasında yaşayan mahalle sakinleri, ada görüntüsünü cep telefonlarıyla fotoğraflayarak sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Doğası ve sakinliğiyle dikkati çeken bölgeye, bahar aylarında bu manzarayı görüntülemek için çok sayıda ziyaretçi geliyor.

Manyas Barajı’nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

"MAHALLEMİZİN TURİZME KAZANDIRILMASINI BEKLİYORUZ"
Mahalle muhtarı Erhan Karatepe, AA muhabirine, Ören'in doğal güzelliğiyle ön plana çıktığını söyledi. Ormanla kaplı mahallenin barajla da bütünleştiğini vurgulayan Karatepe, "Barajla mahallemiz inanılmaz güzel bir doğaya sahip oldu. Balıkesir'den ve çevre ilçelerden mahallemize gelen insanlar oluşan manzarada bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştiriyor. Devlet büyüklerimizden mahallemizin turizme kazandırmalarını bekliyoruz." dedi.

Manyas Barajı’nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

Mahalle sakinlerinden Sami Etçe (68) de daha önce İzmir'de yaşadığını, 8 yıl önce memleketi Ören'e döndüğünü dile getirdi.
Ören'in doğal güzelliğe sahip olduğunu belirten Etçe, şöyle konuştu:

"Bundan 40 önce eşime buraya ev yapacağımı söylemiştim. Burası bize babamızdan kaldı. Şimdi buraya yerleştik. Buranın doğal güzelliği için geri geldik. Her bahar ayında mahallemizde çok güzel bir manzara oluşur, bölgede çeltik üretimi olduğu için yazın su geri çekilir. Mahalle dışından birçok kişi gelip burada fotoğraf çekiliyor."

SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA