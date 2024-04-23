Manyas Barajı’nda su seviyesi yükseldi ortaya bu görüntüler çıktı

Mahalle sakinlerinden Sami Etçe (68) de daha önce İzmir'de yaşadığını, 8 yıl önce memleketi Ören'e döndüğünü dile getirdi.

Ören'in doğal güzelliğe sahip olduğunu belirten Etçe, şöyle konuştu:



"Bundan 40 önce eşime buraya ev yapacağımı söylemiştim. Burası bize babamızdan kaldı. Şimdi buraya yerleştik. Buranın doğal güzelliği için geri geldik. Her bahar ayında mahallemizde çok güzel bir manzara oluşur, bölgede çeltik üretimi olduğu için yazın su geri çekilir. Mahalle dışından birçok kişi gelip burada fotoğraf çekiliyor."

