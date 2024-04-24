Kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? Ekipler o bulguların peşine düştü

Muhtar Ahmet Gülay'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bugün ise kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede, Korhan Berzeg'e ait farklı bulgular aranıyor.

Diğer yandan, Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'in Türkiye'ye dönmek üzere bu sabah yola çıktığı öğrenildi.