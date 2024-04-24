Kemik parçaları Korhan Berzeg’e mi ait? Ekipler o bulguların peşine düştü

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'den (83) bir daha haber alınamamıştı. Armutlu'ya komşu konumda olan Gelgeç Mahallesi'nde konu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Gelgeç Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay tarafından mahalleye gelen içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yapıldığı esnada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçaları bulundu.
Muhtar Ahmet Gülay'ın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Cumhuriyet savcısı ile jandarma ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışmaların ardından bulunan kemik parçaları Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Bugün ise kimlik, kredi kartı, kıyafet ve kemik parçalarının bulunduğu bölgede 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT ve kadavra köpekleri ile detaylı arama ve inceleme çalışmaları başlatıldı. Bölgede, Korhan Berzeg'e ait farklı bulgular aranıyor.
Diğer yandan, Korhan Berzeg'in İngiltere'de yaşayan kızı Nisa Berzeg'in Türkiye'ye dönmek üzere bu sabah yola çıktığı öğrenildi.
Balıkesir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 17 Haziran 2023 günü saat 08.30 sıralarında yazlık evinden köpeği Tina ile beraber yürüyüş yapmak için ayrılıp geri dönmeyen Korhan Berzeg'e ait banka ve kimlik kartları ile Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3 bin 500 metre (kuş uçuşu 2 km) mesafede arazinin engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında köylü vatandaşlar tarafından 23 Nisan 2024 Salı günü saat 13.30 sıralarında bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.