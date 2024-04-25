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Haberler Balıkesir Korhan Berzeg gizeminde 1 yıl sonra ilk iz

Korhan Berzeg gizeminde 1 yıl sonra ilk iz

HABER MERKEZİ
Korhan Berzeg gizeminde 1 yıl sonra ilk iz
Balıkesir'in Gönen ilçesinde 1 yıl önce kaybolan, ekiplerin haftalarca aradığı ancak izine ulaşılamayan Korhan Berzeg'den haber var. Balıkesir Valiliği, Berzeg'in evine yakın bir bölgede insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunduğunu açıkladı. Açıklamada kemik parçalarının yanında Berzeg'e ait kimlik kartı ile kredi kartları bulunduğu bildirildi. Ailenin avukatı, kimlik ve kartların Korhan Berzeg'e ait olduğunu doğruladı. Kemik parçalarının Berzeg'e ait olup olmadığı ise yapılacak DNA testi sonrasında belli olacak.
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