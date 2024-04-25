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Haberler Balıkesir Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Profesöre ait çok sayıda malzeme bulundu

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Profesöre ait çok sayıda malzeme bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesinde geçtiğimiz yıl kaybolan ekonomi profesörü Korhan Berzeg'e ait olduğu tahmin edilen kemik parçalarının bulunmasının ardından bölgede çalışmalar hız kazandı. Arama çalışmaları sonucunda Berzeg'e ait olan çok sayıda malzeme bulundu.

İHA
Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Profesöre ait çok sayıda malzeme bulundu

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi'nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen cesedin bulunduğu Gelgeç Mahallesi'ndeki dere yatağında arama ve inceleme çalışmaları devam ediyor. 4 jandarma ekibi, komando timi, JASAT, kadavra köpekleri ve drone ile devam eden çalışmalar kapsamında Korhan Berzeg'e ait çok sayıda malzemeye ulaşıldı.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Profesöre ait çok sayıda malzeme bulundu

Bölgede yapılan olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda; 1 adet Korhan Berzeg adına kimlik kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına sürücü belgesi, 3 adet Korhan Berzeg adına banka kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına kredi kartı, 1 adet Korhan Berzeg adına parçalanmış İstanbul ücretsiz taşıma kartı, 1 adet sağlam durumda Korhan Berzeg adına İstanbul mavi kart, 1 adet araç anahtarı ve muhtelif anahtarlar, 1 adet parçalanmış kahverengi cüzdan ve bir miktar para bulundu.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Profesöre ait çok sayıda malzeme bulundu

Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Dere kenarında bulunan pantolonun da paça kısımlarından parçalanmış olduğu ve bu durumun hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdiği, cesedin ise hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olduğu değerlendiriliyor.

Diğer yandan Alzheimer hastası başlangıcı olan Korhan Berzeg'in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg'in inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Korhan Berzeg olayında yeni gelişme! Profesöre ait çok sayıda malzeme bulundu

Gergeç Mahallesi'nde içme suyu ile ilgili dere yatağında gözlem yaptığı esnada Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kimlik, kredi kartı, kıyafet parçaları ve kemik parçalarını bulan Mahalle Muhtarı Ahmet Gülay ise yaşananları şöyle anlattı:

"Dere yatağında bir su borusu patlamıştı. Hakkı abi ile beraber dere yatağındaki bu su borusunu takip ederek giderken su yatağının 1 metre ilerisinde pantolon gördüm. 1 metre yukarısında da gömlek vardı. Pantolonun yanında da kimlik vardı. Kredi kartı, otobüs kartı vardı. Sonra üzerinde fotoğrafını da gördüm. Daha sonra jandarmaya haber verdim. Jandarma yarım saat içinde olay yerine geldi. Olay yeri inceleme geldi. Etrafta 4 tane falan kemik parçası vardı. Adli tıp kemikleri incelemeye alıp götürdü."

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