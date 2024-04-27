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Haberler Balıkesir Son dakika: Korhan Berzeg'in DNA sonucu çıktı!

Son dakika: Korhan Berzeg'in DNA sonucu çıktı!

Son dakika haberi...Kayıp ekonomi profesörü Korhan Berzeg'in evinin yakınlarında bulunan kemiklerin DNA'sı kızıyla eşleşti. Ormanlık alanda bulunan kemiklerin Berzeg'e ait olduğu ortaya çıktı.

HABER MERKEZİ
Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! DNA sonucu çıktı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 3,5 kilometre uzağındaki dere kenarında 312 gün sonra kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'in kızı ile DNA eşleşmesi tamamlandı. Yapılan inceleme sonucu kemik parçalarının Korhan Berzeg'e ait olduğu tespit edildi.

Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! DNA sonucu çıktı

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! DNA sonucu çıktı

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Korhan Berzeg olayında flaş gelişme! DNA sonucu çıktı

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta, 23 Nisan'da, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunarak, ekipler tarafından incelemeye alınmıştı.

Korhan Berzeg'in eşi Angela ve kızı Nisa Berzeg'in Gönen'e gelerek DNA örnekleri vermiş, bu numuneler laboratuvar incelemesi için İstanbul'a gönderilmişti.

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