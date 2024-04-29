316 gün sonra öldüğü kesinleşti! Korhan Berzeg’in kayıp kemikleri 3 kadavra köpeğiyle aranıyor

316 GÜN SONRA ÖLDÜĞÜ ANLAŞILDI

Bulunan kıyafet, malzemeler ve kemikler incelenmek üzere toplandı. Üzerinde doku olmayan, kalça ve göğüs kafesine ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları da İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na gönderildi. Bu süreçte kızı Nisa Berzeg'ten kan örneği alındı. İncelemede, kemik parçaları ile Nisa Berzeg'ten alınan kan örneğinin DNA'sının eşleştiği açıklandı. Böylece kaybolduktan 316 gün sonra Korhan Berzeg'in öldüğü kesinleşti.

Diğer yandan Korhan Berzeg'in diğer kemiklerinin bulunması için başlatılan çalışmalar sürüyor. 5'inci gün olan dünkü aramalarda, bazı kemik parçaları bulundu. Kafatasına ait olduğu belirtilen kemik parçaları İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, 3 kadavra arama köpeği ile 62 personelin katıldığı arama çalışmaları 6'ncı gününe girdi.