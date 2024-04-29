Kazada bir aile yok oldu

Feci kaza Balıkesir'in Kepsut ilçesine bağlı kırsal Hotaşlar Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana geldi. M.A. yönetimindeki TIR, karşı istikametten gelen Ali Rıza Kamalak idaresindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilin hurda yığınına döndüğü kazayı gören diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

BABA HASTANEDE ÖLDÜ

Otomobildeki Ali Rıza Kamalak (28), eşi Kevser (24) ve 6 aylık bebekleri Yiğit Asaf Kamalak sıkıştıkları araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Yiğit Asaf ve Kevser Kamalak'ın olay yerinde yaşamlarını yitirdikleri belirlendi. Ağır yaralanan Ali Rıza Kamalak, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı ancak yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. TIR sürücüsü M.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Ali Rıza Kamalak'ın Kepsut L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda Uzman Jandarma Çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi. Uzman Çavuş Kamalak ile eşi Kevser ve 6 aylık oğlu Yiğit Asaf Kamalak'ın naaşları Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Kerimli köy mezarlığına yan yana defnedildi.