Balıkesir Erdek’te şiddetli yağış hayatı felç etti

Balıesir Erdek'te öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Dakikalar içinde, kent merkezinde hayat felç oldu. Özellikle Pazar Meydanı ve Hükümet Caddesi'nde büyük su birikintileri oluşurken, bazı iş yerlerini su bastı.

Araç sürücüleri göle dönen yollarda ilerlemekte zorlandı. Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşların ise ayakkabılarına naylon poşet geçirdikleri görüldü. Yağışın etkisiyle, kentte hayat geçici bir süreliğine durma noktasına geldi. Erdek'te her sağanak yağış sonrası oluşan aynı manzara vatandaşları da isyan etme noktasına getirdi.