"Oğlum yürüyecek"

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde 2021 yılında gençleri zehirleyen uyuşturucu satıcısını polise ihbar ettiği için pompalı tüfekle vurulan İzmirli Zafer Kalaycı'nın sağ bacağı, saldırının ardından kesildi. Bu süreçte çok zor günler geçiren Kalaycı ve ailesinin yüzü, üç yılın ardından nihayet güldü. Kalaycı için Valilik onayıyla başlatılan yardım kampanyasının son gününde 330 bin liranın eksik kısmı tamamlandı.

YALNIZ BIRAKMADI

CESUR Yürek' dediği oğlunun protez bacağına kavuşacak olmasına en çok da anne Birgül Kalaycı sevindi.

Uzun bir süre hastanede tedavi gören evladının baş ucundan bir an olsun ayrılmayan anne Kalaycı, "Anneler Günü'nde en güzel hediyeyi ben aldım. Çok şükür oğlum sağlığına kavuşuyor. Artık normal yaşamına devam edebilecek. Bir anne olarak başka ne isteyebilirim ki. Çektiğimiz acı son olur inşallah" dedi.

'İŞ BULUP EVLENECEĞİM'

Hazin öyküsünü 11 Haziran 2023'te duyuran Yeni Asır'a teşekkür eden Kalaycı, "Önce yeni protez bacağımı takacağım, ardından da iş bulup evleneceğim. Bu süreçte verdikleri destek nedeniyle annem ve ablam Dilek Kalaycı'ya teşekkür ederim" dedi.