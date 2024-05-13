Kuryelik yapan öğrenci cinayete kurban gitti

Balıkesir'in Karesi ilçesinde geçtiğimiz gün, müşteriye siparişini teslim eden üniversiteli Ata Emre Akman'a (20), motosiklete bineceği sırada E.Ö. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle sustalı bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 25 bıçak darbesi alan Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi gencin cansız bedeni morga gönderildi. Kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtilen katil zanlısı E.Ö. tutuklandı.