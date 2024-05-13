  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Kuryelik yapan öğrenci cinayete kurban gitti

Kuryelik yapan öğrenci cinayete kurban gitti

SUAT SALGIN
Kuryelik yapan öğrenci cinayete kurban gitti
Balıkesir'in Karesi ilçesinde geçtiğimiz gün, müşteriye siparişini teslim eden üniversiteli Ata Emre Akman'a (20), motosiklete bineceği sırada E.Ö. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle sustalı bıçakla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, 25 bıçak darbesi alan Akman'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi gencin cansız bedeni morga gönderildi. Kasten yaralama, tehdit gibi suçlardan 6 kaydı bulunduğu belirtilen katil zanlısı E.Ö. tutuklandı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA