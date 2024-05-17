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Haberler Balıkesir CHP'li başkan belediyeyi 1 milyon TL zarara uğrattı

CHP'li başkan belediyeyi 1 milyon TL zarara uğrattı

Son dakika haberleri... CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, belediyenin 2 milyon TL tutarındaki bayram çikolatasını iptal ettirip aynı miktardaki çikolatayı 3 milyon TL'ye aldı. AK Parti döneminde usulüne uygun bir şekilde yapılan ihale iptal edilip belediye 1 milyon TL zarara uğratılmış oldu.

SABAH
CHP’li başkan belediyeyi 1 milyon TL zarara uğrattı

Balıkesir'de, geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanı olan AK Partili Başkan Yücel Yılmaz, Ramazan Bayramında personele ve vatandaşlara ikram etmek için üzere çikolata ihalesi açtı.

İhaleyi de 10 bin adedini 2 Milyon 100 bin TL'ye karşılamayı taahhüt eden bir firma kazandı. 31 Mart'ta ise CHP'li Ahmet Akın başkan seçildi.

TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Bayrama bir hafta kala koltuğa oturan Akın'ın ilk icraatlarından biri, bu ihaleyi iptal etmek oldu. İddiaya göre, hemen ardından aynı miktardaki çikolatayı başka bir firmadan aldı.

Ramazan Bayramı'nda dağıtılan çikolataların ihalesinin de yapılmadığı, daha sonra geçmiş tarihli göstermelik ihale yapılacağı öne sürüldü.

AK Parti döneminde usulüne uygun bir şekilde ihale edilen ihalenin iptal edilip, kurumun 1 milyon lira zarara uğratılması, Belediye Meclis toplantısında da tartışmalara neden oldu.

GEÇMİŞE DÖNÜK HALE YAPAMAZLAR

Dönemin Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı ve şimdi AK Parti Meclis Üyesi olan Yasin Saga, "İddialar doğru. Geçmişe dönük ihale yapamazlar. Bu suçtur. Ya inkar edecekler, ya da firma bu çikolataları bize hibe etti diyecekler" dedi.

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