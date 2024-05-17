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Haberler Balıkesir Motokurye Ata Emre'yi öldüren caniden 'pes' dedirten ifade

Motokurye Ata Emre'yi öldüren caniden 'pes' dedirten ifade

Balıkesir'de bir restoranda motokurye olarak çalışan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı öldüren E.Ö.'nün ifadesi ortaya çıktı. E.Ö. ifadesinde "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi, bıçakladım" dedi. Ancak Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı.

DHA
Motokurye Ata Emre’yi öldüren caniden ’pes’ dedirten ifade

Balıkesir'de, zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ı (20) bıçaklayıp öldüren E.Ö.'nün (17) ifadesi ortaya çıktı. E.Ö.'nün, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. Akman'ın, E.Ö.'nün bahsettiği Dönmez'e değil, başka bir daireye sipariş getirdiği ortaya çıktı.

Motokurye Ata Emre’yi öldüren caniden ’pes’ dedirten ifade

Olay, 11 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman, motosikletle sipariş bıraktığı adresten dönerken E.Ö. tarafından önü kesildi. E.Ö., Akman'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Akman, kanlar içinde kalırken, E.Ö. kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi. Polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Akman'ın cenazesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Motokurye Ata Emre’yi öldüren caniden ’pes’ dedirten ifade

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden kimliği tespit edilen E.Ö., ailesiyle yaşadığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı. E.Ö. ve saklanmasına yardımcı olduğu ileri sürülen babası O.Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ve babası, polisteki işlemlerinin ardından aynı gün adliyeye sevk edildi. E.Ö. çıkarıldığı mahkemede tutuklanırken, babası serbest bırakıldı

Motokurye Ata Emre’yi öldüren caniden ’pes’ dedirten ifade

SALDIRGANI TANIMIYOR
Tutuklanan E.Ö.'nün ifadesinde, "Babamın imam nikahlı eşi Sultan Dönmez'i nereden tanıdığını sordum. Beni tersledi. Bunun üzerine bıçakladım" dediği öğrenildi. E.Ö.'nün iddiasına karşın, Ata Emre Akman'ın aynı binaya ancak başka bir daireye sipariş getirdiği, E.Ö. veya yakınlarıyla tanışıklığının olmadığı ortaya çıktı.

E.Ö.'nün babası O.Ö.'nün ise ifadesinde, "Sarhoştum. O gün uyuyakaldım. Olayla ilgim yok" dediği öğrenildi.

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