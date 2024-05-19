Nakil bekleyen oğluna babadan ikinci hayat

BALIKESİR'İN Erdek ilçesinde yaşayan Naşit Saygı'ya (55) hipertansiyona bağlı böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Diyaliz tedavisine hiç başlamayan Naşit Saygı, yaklaşık 2 ay önce Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesi Organ Nakil Merkezi'ne başvurdu. Böbrek nakli için sıra beklemeye başlayan Naşit Saygı'ya 76 yaşındaki babası Raşit Saygı böbreğini vermeye karar verdi. Yapılan tetkikler sonucunda dün ÇOMÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde Naşit Saygı'ya babasından alınan böbrek nakledildi. Canlıdan canlıya böbrek nakli operasyonuyla Naşit Saygı sağlığına kavuştu.