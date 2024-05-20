Balıkesir’de bir hafta içinde 15 milyon TL trafik cezası kesildi

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, suçların azaltılması, önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla 13-19 Mayıs tarihleri arasında icra edilen faaliyetler kapsamında; asayiş, kaçakçılık, uyuşturucu ve trafik denetimleri başta olmak üzere il genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde 100 binin üzerinde kişi sorgusu, kaçakçılık suçundan 1 ve uyuşturucu suçundan 14 şahıs olmak üzere 15 kişi tutuklandı. Yapılan trafik denetimlerinde ise 6 bin araç sürücüsüne 15 milyon TL trafik cezası kesildi.

100 BİN KİŞİ SORGULANDI

Balıkesir Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlükleri ile Amirlikleri tarafından yapılan denetim ve operasyonlarda, kişilere karşı meydana gelen 234 olayın 221'i aydınlatıldı. 13 faili meçhul olayın şüphelilerinin tespiti çalışmaları devam ediyor. 375 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Malvarlığına karşı meydana gelen 112 olayın ise 64'ü aydınlatıldı. 48 faili meçhul olayın şüphelisinin tespiti çalışmaları devam ederken, 76 şüpheli kişi hakkında adli işlem yapıldı. Yapılan denetim ve operasyonlarda; 8 ruhsatsız tabanca ve 186 adet fişek, 9 ruhsatsız av tüfeği, 56 av tüfeği kartuşu, 2 kurusıkı tabanca, 2 tabanca şarjörü, bir kesici delici alet ele geçirildi. Yapılan 100 bin 47 şahıs sorgusunda ise 196 aranan şahıs yakalandı. Balıkesir KOM Şube Müdürlüğü, bir haftada meydana gelen 21 kaçakçılık olayına müdahale etti. 23 şüpheli şahsa işlem yapılırken, bir şahıs adli makamlarca tutuklandı. 9 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Yapılan operasyonlarda, 125,5 kilogram kıyılmış tütün, 74 bin 862 adet doldurulmuş makaron, 184 adet puro, 2 bin 107 adet cinsel içerikli ilaç/hap ele geçirildi.

14 ŞAHIS TUTUKLANDI

Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde bir haftada 61 olaya müdahale etti. Olaylarda 83 şüpheli şahsa işlem yapılırken, 14 kişi tutuklandı. Yapılan denetimlerde, 3 bin 58 adet sentetik ecza hap, 93 gram metamfetamin, 102 gram bonzai, 86 gram esrar, 630 gram skunk maddesi, 16 adet ecstasy hap, 41 bin 620 TL para ele geçirildi.

Balıkesir Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce, göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında il merkezinde 2, Bandırma ilçesinde 2 olmak üzere toplam 4 düzensiz göçmen yakalandı. Sorgulanan 183 yabancı şahıstan il merkezinde 2 yabancı şahıs yakalanarak Bandırma Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

6 BİN SÜRÜCÜYE 15 MİLYON PARA CEZASI

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü il genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde; 28 bin 652 araç ve sürücüsünü denetledi. Yapılan denetimler sonucunda 6 bin 354 araç ve sürücüye 15 milyon 103 bin 240 TL tutarında cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ayrıca 119 alkol denetim sonucu ehliyet iptal edilirken, 359 araç trafikten men edildi.