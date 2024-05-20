  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Taksiciyi önce dövdüler sonra gasp ettiler

Taksiciyi önce dövdüler sonra gasp ettiler

HABER MERKEZİ
Taksiciyi önce dövdüler sonra gasp ettiler
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde gasp meydana geldi. Müşterisini indirmek için duran taksi sürücüsü A.Z. (53), müşterisi indikten sonra aracına binen Ö.F.S. (22) ve T.C.B. (24) isimli kişilerin, merkeze gitmek istediklerini, başka bir müşterisi olduğunu söylediğinde ise araçtan inerek darp etmeye başladığını ve bıçak çekerek üzerinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtıkları ileri sürdü. İhbar üzerine alarma geçen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA