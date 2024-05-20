Taksiciyi önce dövdüler sonra gasp ettiler

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Akçay İkizçay Mahallesi Gazi Atatürk Caddesi üzerinde gasp meydana geldi. Müşterisini indirmek için duran taksi sürücüsü A.Z. (53), müşterisi indikten sonra aracına binen Ö.F.S. (22) ve T.C.B. (24) isimli kişilerin, merkeze gitmek istediklerini, başka bir müşterisi olduğunu söylediğinde ise araçtan inerek darp etmeye başladığını ve bıçak çekerek üzerinde bulunan cep telefonunu alarak kaçtıkları ileri sürdü. İhbar üzerine alarma geçen ekipler, şüphelileri kıskıvrak yakaladı.